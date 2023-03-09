Больше смертных казней: лукашенко подписал новый бесчеловечный закон

Диктатор ужесточает наказания

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко в последнее время делает громкие шаги и заявления. Очередным таким решением является подписание закона о смертной казни для чиновников и военных.

Об этом сообщается на сайте белорусского диктатора.

Так, согласно документу, закон приняли "для усиления противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности".

"Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни", — говорится в сообщении.

За ряд вышеперечисленных преступлений также установлено дополнительное наказание в виде штрафа — до 50 тысяч базовых величин (2,7 миллиона гривен). Эта мера, указывается в сообщении, была введена ради обеспечения возмещения вреда лицами, которые решились на государственную измену.

Помимо этого, отныне в Беларуси вводят уголовную ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию Вооруженных сил РБ, а также за нарушение требований по защите государственных секретов.

Напомним, ранее мы писали о том, что лукашенко выдвинул новое требование к Украине.

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