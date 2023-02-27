"Никаких условий": лукашенко выдвинул новое требование к Украине

Белорусский президент уверен, что россия в полном объеме еще не начинала войну в Украине и лучше пойти на переговоры именно сейчас

После угроз о том, что Украине нужно прислушаться к Китаю, президент Беларуси сделал новое заявление. По мнению александра лукашенко, Владимир Зеленский должен подписать мирный договор с россией без предварительных условий.

Об этом он заявил в интервью китайским СМИ во время своего визита в Китай 27 февраля, передает "Зеркало". Белорусский диктатор назвал украинского президента неплохим человеком, но не очень опытным.

Президент Беларуси уверен, что если в мире возникнет еще один военный конфликт, то про Украину все забудут и военная помощь сократится в разы, если не прекратится полностью. Поэтому, Украина должна пойти на мирное соглашение с россией, но без всяких предварительных условий. В противном случае россия может "развернуть свою экономику в полном объеме и поставить ее на военные рельсы". Поэтому у Украины больше не будет момента лучше, чтобы прекратить войну.

"Украина должна и это понимать. Поэтому нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий. Надо договариваться с украинскими военными. Другой такой (возможности — ред.) может не быть. Надо воспользоваться этим моментом", — заявил он.

Также белорусский президент обратился в Владимиру Зеленскому. Он призвал украинского лидера "не допустить дальнейшей гибели" страны, в которой живет "прекрасный народ". Кроме того, лукашенко назвал президента Украины неопытным человеком и предрек ему судьбу Горбачева.

"Володя Зеленский неплохой человек, но очень неопытный. Аплодисменты его умиротворяют, он очень доволен, когда ему аплодируют. Но, знаете, аплодисменты могут быть далеко не искренними. Он должен это понимать. Вот он поехал на Запад и все ему там кричат "ура" и аплодируют. А я напоминаю ему Горбачева Михаила Сергеевича: он ездил по Западу, ему все аплодировали, и чем он закончил? Точно так будет и здесь", — добавил лукашенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что НАТО подталкивает россию к переговорам поставками оружия Украине. Более того, Альянс может расширить доступ Украины к оружию и боеприпасам.