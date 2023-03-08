Достанут до Сибири: ВСУ получат серийные дроны с дальностью более 3000 км

Новые дроны смогут ударить по объектам расположенным даже в Сибири

Компания AeroDrone заявила о запуске серийного производства беспилотников, способных летать на расстояние до 3100 км, что позволит украинским военным использовать новые БПЛА даже по целям в Сибири, правда, с одним нюансом.

Об этом в интервью сайту Dev.ua сообщил один из учредителей компании Дмитрий Шимкив. По его словам, речь идет о двух моделях БПЛА — D-80 Discovery и E-300 Enterprise — которые прошли сертификацию и могут использоваться ВСУ.

Так, более крупный E-300 Enterprise имеет общий вес в 540 кг, из них до 300 кг может составить горючее и иной полезный груз, например, авиабомбы или взрывчатые вещества. Дальность полета составляет от 675 км, а при оборудовании дополнительными баками на 350 литров – до 3150 км. В воздухе E-300 способен перемещаться со скоростью до 150 км/ч на высоте до 5000 метров и держаться в небе от 9 до 23 часов.

Эти показатели дают возможность Е-300 преодолеть Урал и достигнуть Сибири. Например, запущенный из Харькова беспилотник может ударить по Новосибирску, правда, в таком случае он превратится в камикадзе, ведь вернуться назад не сможет.

Если же довольствоваться дальностью в 1600 км, и еще столько же, чтобы вернуться, то БПЛА может нанести удар фактически до Урала, не говоря уже о более близких целях вроде военного аэродром в Ахтубинске Астраханской области рф или Москве.

D-80 Discovery при общем весе порядка 200 килограммов может нести на себе до 80 кг полезной нагрузки вместе с горючим на дальность от 100 до 800 км, при этом, если нагрузить больше горючего, дрон может пролететь и больше, правда, тогда уже меньше придется на вооружение.

Напомним, Украина уже имеет дроны, способные пролететь до 1600 км, и даже применила их в конце февраля для атаки объектов в Подмосковье.