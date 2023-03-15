Это сигнал путина: Данилов отреагировал на сбитие россией американского беспилотника
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Кремль пошел ва-банк
Инцидент со сбитием российскими военными американского разведывательного беспилотника прокомментировали в Украине. У нас считают, что это является сигналом российского диктатора путина.
Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
По словам Данилова, произошедшее сигнализирует о готовности путина к расширению зоны конфликта с вовлечением других сторон. Это, в свою очередь, является следствием выбранной кремлем тактики "ва-банк" в надежде изменения обстановки в условиях стратегического поражения.
"Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный россией в Черном море, – это сигнал путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон. Тактика ва-банк – постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств", — считает Данилов.
Напомним, ранее мы писали, что в США сделали заявление по поводу сбитого россиянами беспилотника и показали видео атаки. Американцы пытаются не допустить попадания дрона в чужие руки.
Также мы сообщали, что NYT узнала подробности сбития БПЛА россией над Черным морем.