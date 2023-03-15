Це сигнал путіна: Данілов відреагував на збиття росією американського безпілотника

Кремль пішов ва-банк

Інцидент із збиттям російськими військовими американського розвідувального безпілотника прокоментували в Україні. Там вважають, що це є сигналом російського диктатора путіна.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Данілова, подія сигналізує про готовність путіна до розширення зони конфлікту із залученням інших сторін. Це, у свою чергу, є наслідком обраної кремлем тактики "ва-банк" в надії зміни обстановки в умовах стратегічної поразки.

"Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований росією в Чорному морі, – це сигнал путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Тактика ва-банк – постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин", — вважає Данілов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в США зробили заяву з приводу збитого росіянами безпілотника та показали на відео, як виглядала атака. Американці намагаються не допустити влучення дрона до чужих рук.

Також ми повідомляли, що NYT дізналася подробиці щодо збиття БПЛА росією над Чорним морем.