В росії показали проліт Су-27 повз американський БПЛА: правдивість відео не підтверджена

Росіяни вже святкують "перемогу", хоча не розуміють, якими наслідками може обернутися подібне нахабство їхніх пілотів

Російські медіа публікують коротке відео із начебто прольотом їхнього Су-27 поблизу американського безпілотника MQ-9 Reaper. Як відомо, саме цей БПЛА напередодні росіяни пошкодили до того стану, що США довелося аварійно збивати власну техніку над міжнародними водами.

Першим відеозапис опублікував Telegram-канал Fighterbomber. Жодного офіційного підтвердження того, що цей ролик має стосунок до вчорашнього інциденту, нема. При цьому росіяни і не квапляться заперечувати, що відео знято в кабіні саме того літака, який атакував американську авіатехніку.

"Якщо хтось думає, що там все дуже просто, то от вам відео того, що і як бачить пілот винищувача при зустрічі із низькошвидкісною ціллю на великих висотах", — зазначив адміністратор вищезгаданого каналу.

Цікаво, що низькою швидкість БПЛА Reaper назвати важко. Його крейсерна швидкість сягає 160 км/год, а максимально можлива — 400 км/год. Більше про характеристики безпілотника можна дізнатися в окремому матеріалі "Телеграфу".

Тим часом більшість росіян уже "святкують" збиття американського дрона. Цікаво, що одна із головних пропагандисток кремля — ольга скабеєва — вже опублікувала це відео у своєму Telegram-каналі, стверджуючи, що це — саме той MQ-9.

Є й чимало інших реакцій — багато хто радіє, хоча й не розуміє, чому так багато часу від початку повномасштабного вторгнення російським пілотам знадобилося для "відповіді".

Дехто, пам'ятаючи, в якій країні живе, починає будувати свої власні теорії заговору.

А окремі особи точно знають, що хоч би якими молодцями були пілоти, їх все одно чекає одне — невдоволення керівництва.

Додамо, що в США уже працюють над тим, аби до уламків БПЛА на дні Чорного моря першими дісталися саме вони. Також було змонтовано спеціальну симуляцію, котра показала, яким чином російські винищувачів могли пошкодити Reaper.