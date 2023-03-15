У США зробили заяву щодо збитого росіянами безпілотника і показали на відео, як виглядала атака

Американці намагаються не допустити потрапляння дрона у чужі руки

У Вашингтоні активно працюють над підняттям уламків збитого напередодні БПЛА MQ-9 Reaper, що впав у Чорне море. За словами координатора стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США Джона Кірбі, американці намагаються зробити все, аби ніхто інший не дістався до дрона раніше.

У коментарі CNN політик підкреслив, що Штати здійснили певні кроки задля захисту своєї власності "щодо цього конкретного безпілотника". Конкретики від Кірбі, на жаль, не прозвучало.

При цьому він додав, що росіяни останнім часом вельми зачастили зі спробами перехоплень американської авіації над акваторією Чорного моря. Лише за останні кілька тижнів подібний випадок був не один. Саму ж атаку на MQ-9 Reaper за участі винищувачів Су-27 Джон Кірбі вважає "небезпечними, непрофесійними і безрозсудними діями".

Тим часом телеканал CBS встиг відтворити можливий варіант атаки російських літаків на американський БПЛА.

Візуалізація показує, яким чином росіяни скидали паливо по траєкторії польоту MQ-9. Також на одному із відрізків відеомоделі помітно, що один із Су-27 встиг зачепити гвинт безпілотника. Як відомо, це ледь не спричинило подвійну катастрофу над морем.

"Телеграф" також писав, що, за окремими даними, російські військові могли скидати паливо на сам БПЛА. Це могло пошкодити або закрити камери дрона.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розмірковував, як на провокацію росії може відповісти Вашингтон.