В США сделали заявление по поводу сбитого россиянами беспилотника и показали на видео, как выглядела атака

Американцы пытаются не допустить попадания дрона в чужие руки

В Вашингтоне активно работают над поднятием обломков сбитого накануне упавшего в Черное море БПЛА MQ-9 Reaper. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джона Кирби, американцы пытаются сделать все, чтобы никто другой не добрался до дрона раньше.

В комментарии CNN политик подчеркнул, что Штаты предприняли определенные шаги по защите своей собственности "по отношению к этому конкретному беспилотнику". Конкретики от Кирби, к сожалению, не прозвучало.

При этом он добавил, что россияне в последнее время очень зачастили с попытками перехватов американской авиации над акваторией Черного моря. Только за последние несколько недель был зафиксирован не один подобный случай. Саму же атаку на MQ-9 Reaper с участием истребителей Су-27 Джон Кирби считает "опасными, непрофессиональными и безрассудными действиями".

Тем временем телеканал CBS успел воспроизвести возможный вариант атаки российских самолетов на американский БПЛА.

Визуализация показывает, каким образом россияне сбрасывали топливо по траектории полета MQ-9. Также на одном из отрезков видеомодели заметно, что один из Су-27 успел задеть винт беспилотника. Как известно, это чуть не повлекло за собой двойную катастрофу над морем.

"Телеграф" также писал, что, по отдельным данным, российские военные могли сбрасывать топливо непосредственно на сам БПЛА. Это, вероятно, должно было повредить или закрыть камеры дрона.

Каким на провокацию россии может ответить Вашингтон, рассуждал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.