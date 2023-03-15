Військові США приголомшені: NYT дізналася подробиці щодо збиття БПЛА росією над Чорним морем

Військова "пташка" американців здійснювала типову місію, як і багато разів до цього

Американські військові поділилися новими подробицями атаки армії рф на безпілотник MQ-9 Reaper, який збили над акваторією Чорного моря 15 березня. Цілком імовірно, що пілоти російського Су-27 скидали паливо не перед дроном, а безпосередньо на нього — задля пошкодження датчиків або з інших причин.

Детальніше про це пише The New York Times, посилаючись на джерело серед високопоставлених військових чиновників США. Додамо, що інцидент стався приблизно за 120 км від території окупованого Криму.

Як повідомив чиновник, попри можливість озброювання MQ-9 спеціальними ракетами Hellfire, атакований загарбниками БПЛА мав розвідувальну місію та був беззбройним. Як і багато разів поспіль до цього, він вилетів із бази НАТО в Румунії і мав повернутися назад за 9-10 годин.

Завдяки наявній системі камер і датчиків, подібний безпілотник здатен фіксувати окремі дані щодо розташування окремих об'єктів на півострові. Такі місії є вже звичними для американців, і жодна із них не закінчувалася подібним чином. Конкретно цей випадок дуже швидко "прийняв небезпечний поворот".

"Набагато швидші російські військові літаки неодноразово наближалися до пропелерного Reaper і скидали на нього паливо, мабуть, намагаючись забруднити камери дрона або пошкодити інші датчики", — заявило джерело NYT.

За словами чиновника, подія "приголомшила американських військових". Ті мали можливість спостерігати за нападом росіян завдяки відео, що надходило з БПЛА у оперативний центр на авіабазі Рамштайн (Німеччина).

При цьому зазначається, що американці вже кілька останні місяців турбувалися через те, що росіяни можуть створити певний інцидент над Чорним морем, аби поглибити конфронтацію між країнами.

Раніше ми писали, що в США пообіцяли надати відео інциденту, який стався із MQ-9 Reaper в акваторії Чорного моря. Цілком імовірно, що воно стане доступне після або в рамках розслідування надзвичайної події.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко уже спрогнозував, якої відповіді від Вашингтону можна чекати на зухвалі дії росіян.