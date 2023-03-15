В россии показали пролет Су-27 мимо американского БПЛА: правдивость видео не подтверждена

Россияне уже празднуют "победу", хотя не понимают, какими последствиями может обернуться подобная наглость их пилотов

Российские медиа публикуют короткое видео с якобы пролетом их истребителя Су-27 вблизи американского беспилотника MQ-9 Reaper. Как известно, именно этот БПЛА накануне россияне повредили до того состояния, что США пришлось аварийно сбивать собственную технику над международными водами.

Первым видеозапись опубликовал Telegram-канал Fighterbomber. Никакого официального подтверждения, что этот ролик имеет отношение к вчерашнему инциденту, нет. При этом россияне и не спешат опровергать, что видео могло быть снято в кабине самолета, который атаковал американскую авиационную технику.

"Если кто-то думает, что там все очень просто, то вот вам видео того, что и как видит пилот истребителя при встрече с низкоскоростной целью на больших высотах", — отметил администратор упомянутого канала.

Интересно, что низкой скоростью БПЛА Reaper назвать трудно. Его крейсерная скорость достигает 160 км/ч, а максимально возможная – 400 км/ч. Больше о характеристиках беспилотника можно узнать в отдельном материале "Телеграфа".

Тем временем большинство россиян уже "празднуют" сбитие американского дрона. Интересно, что одна из главных пропагандисток кремля — ольга скабеева — уже опубликовала это видео в своем Telegram-канале, утверждая, что это именно тот MQ-9.

Есть и немало других реакций — многие радуются, хотя и не понимают, почему так много времени с начала полномасштабного вторжения российским пилотам понадобилось для "ответки".

Некоторые, помня, в какой стране живут, начинают строить свои собственные теории заговора.

А отдельные личности точно знают, что какими бы молодцами ни были пилоты, их все равно ждет одно — недовольство руководства.

Добавим, что в США уже работают над тем, чтобы до обломков БПЛА на дне Черного моря первыми добрались именно они. Также была смонтирована специальная симуляция, показавшая, как российские истребители могли повредить Reaper.