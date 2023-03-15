У США зробили несподіване зізнання щодо збитого росією безпілотника

У Білому домі висловлюють сумніви щодо того, чи вдасться отримати уламки дрону

Сполучені Штати Америки поки що не змогли отримати уламки безпілотного літального апарату MQ-9 Reaper, який у небі над Чорним морем атакували російські літаки. Це вкрай непростий процес і є ймовірність, що зробити це взагалі не вийде.

Про це сьогодні, 15 березня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю телеканалу CNN.

За його словами, дістати уламки збитого росією американського бойового безпілотника навряд чи вдасться.

"Я не впевнений, що ми зможемо дістати його. Я маю на увазі місце, де він впав у Чорному морі, на дуже велику глибину. Ми все ще оцінюємо, чи можна зробити якісь зусилля", — сказав Кірбі.

Зазначимо, що ввечері 14 березня над акваторією Чорного російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським БПЛА MQ-9 Reaper, після чого дрон втратив керування та затонув. Інцидент трапився приблизно за 120 км від тимчасово окупованого Криму.

За даними газети The New York Times, пілоти російського Су-27 могли скидати паливо на дрон, щоб зашкодити його камері. Варто додати, що цей безпілотник має можливість фіксувати окремі дані щодо розташування окремих тих чи інших об’єктів на півострові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у США показали на відео, як виглядала атака на бойовий американський безпілотник. Водночас Джон Кірбі заявив, що Штати намагаються зробити все можливе, щоб ніхто не дістався уламків збитого БПЛА раніше за них.