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У путіна зробили нахабну заяву щодо збитого безпілотника США

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Секретар Ради безпеки росії микола патрушев Новина оновлена 15 березня 2023, 16:24
Секретар Ради безпеки росії микола патрушев. Фото Відкриті джерела

У росії заявили, що мають всі можливості підняти уламки американського безпілотника з дна Чорного моря, хоча в США повідомили, що зробити це складно

У росії заявили, що збитий над Чорним морем американський безпілотник підтверджує той факт, що США нібито беруть участь у війні в Україні. Секретар Ради безпеки рф микола патрушев заявив, що окупанти мають намір підняти з дня моря уламки БПЛА, але для якої мети — невідомо.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Росіяни заявили, що мають необхідні технічні можливості для того, щоб підняти уламки дрона.

Патрушев також заявив, що у відповідь на американський безпілотник над Чорним морем росія "має відстояти свій суверенітет". Щодо технічних можливостей для підняття уламків з дня моря, то директор Служби зовнішньої розвідки сергій наришкін заявив, що їх росіяни мають. Хоча у США заявили, що не змогли отримати уламки свого безпілотника і поставили під сумнів таку операцію в принципі.

"Я не впевнений, що ми зможемо дістати його. Я маю на увазі місце, де він упав у Чорному морі, на дуже велику глибину. Ми все ще оцінюємо, чи можна зробити якісь зусилля", — сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін закликав росію бути "професійною" і наголосив, що США продовжать літати над акваторією Чорного моря. Про це він заявив перед початком зустрічі "Рамштайн".

"Цей небезпечний епізод є частиною моделі агресивних, ризикованих та небезпечних дій у міжнародному повітряному просторі… Тож не помиляйтесь, Сполучені Штати продовжуватимуть здійснювати польоти і працювати там, де це дозволено міжнародним правом. І росія зобов'язана діяти безпечно та професійно", – наголосив міністр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США показали відео атаки російських літаків на американський БПЛА. На одному із відрізків відеомоделі помітно, що один із Су-27 встиг зачепити гвинт безпілотника.

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#США #Росія #Сергій Наришкін #БПЛА #Микола Патрушев #Дрон #MQ-9 Reaper #Ллойд Остін