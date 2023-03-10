"Шарахалка не выросла": путинскую пропагандистку симоньян высмеяли из-за угроз ударить по Грузии

По мнению пропагандистки, она раскрыла "истинную сущность" протестов грузинского народа

Массовые протесты грузинских граждан привлекают внимание мирового сообщества уже несколько дней. Не остались в стороне и путинские пропагандисты – например, маргарита симоньян, пригрозившая жителям Тбилиси "шарахнуть по ним, не разбираясь". Очевидно, очень уж прижигает у одного из рупоров кремля из-за несогласия чужого народа с пророссийскими законами, которые хотели принять в Грузии.

Свое видение ситуации симоньян описала в собственном Telegram-канале. По ее мнению, весь этот "шухер", которым она обозвала волеизъявление людей, нужен лишь для того, чтобы открыть "второй фронт" против россии.

Пропагандистка заявила, что "цацкаться с Грузией не будет никто", а в случае необходимости будет просто совершен ракетный удар, не разбираясь. Причин тому она нашла сразу несколько, среди которых даже упомянула отсутствие в Тбилиси объекта, который бы сравнялся с Киево-Печерской Лаврой.

"Никто у нас никогда не считал и не считает себя одним народом с грузинами, и российская федерация никогда не была "Тбилисской Русью", — в припадке агрессии отметила симоньян, добавив, что "зря грузины все это затеяли".

симоньян о протестах в Грузии

Между тем, официальная позиция правительства Грузии несколько отрицает такое видение ситуации. Именно 10 марта стало известно, что депутаты парламента официально проголосовали за отказ от скандального закона об иноагентах. Этот документ, напомним, связывается с кремлевским влиянием.

Интересно, что в предыдущий вечер протестующие в очередной раз собирались у стен грузинского парламента, даже требуя отставки правительства. Также в ходе демонстрации грузины демонстративно сожгли российский триколор.

Вероятно, это тоже стало одной из причин гнева путинской пропагандистки. Однако, судя по реакции соцсетей, ее угроз никто не боится, а воспринимает как очередной маркер бессилия россиян перед происходящими в мире изменениями.

Отметим, что президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала позицию протестующих, призвав правительство принять во внимание требования народа. По ее мнению, законопроект об иноагентах демонстрирует влияние рф, тогда как страна уже давно избрала для себя путь в Европу.

Телеграф также писал, что общего может быть между протестами в Грузии и недавними беспорядками в непризнанном Приднестровье. Свою позицию озвучил политолог Алексей Голобуцкий.