Соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассказал о том, какое отношения россия имеет к протестам в Грузии и накалению обстановки возле Приднестровья

Информация о том, что в Приднестровье якобы предотвратили покушение на "президента" Красносельского, задуманное (кто бы сомневался!) СБУ, говорит о том, что россияне пытаются то тут, то там, создать новую "горячую точку". То большой шум по поводу "диверсантов" в Брянской области,то по поводу "украинского следа" в подрыве трубопроводов "Северный поток".

Сейчас, может, появиться версия, будто Украина хочет ввести ограниченный воинский контингент в Приднестровье, захватить расположенные там огромные склады с боеприпасами. В корне решить данную проблему. Тем более, что технически это достаточно простая задача.

Ясное дело, что Москва хотела бы, чтобы в Молдове пришли к власти пророссийские силы. Но сейчас это нереально. Приходится, похоже, пытаться "поджечь" Приднестровье. Наши, понятно, отрицают всё. И заход в Брянскую область, и подрыв "потоков", и виды на так называемую ПМР. А что там было на самом деле, мы, возможно, узнаем после войны.

Пока можно констатировать, что Приднестровский кейс может качнуться в любую сторону. Есть логика военная, есть политическая. В какой сейчас действует, в том числе, наше руководство, сложно понять.

Конечно, иметь в тылу такой анклав как ПМР нам, мягко говоря, неудобно. Однако и начинать там какие-то активные действия с непредсказуемым результатом – тоже затея так себе. Так что прогнозировать что-либо сейчас, в ситуации войны, в том числе информационной, невозможно.

Взорвутся склады, снеся, по прогнозам специалистов, несколько городков – будет одна ситуация. Попробует Кремль как-то дальше "шатать" собственно молдавскую власть через "улицу", через пророссийские силы – другая.

Однозначно лишь то, что Москва теряет влияние на регионы, на страны, которые ранее считала "своими". Мы же видим, что произошло в Грузии с попыткой пророссийского правительства протащить закон об "иноагентах", подобный тому, что использует россия для подавления инакомыслия.

Армения, Казахстан, Грузия, Молдова/Приднестровье – мы видим, как стремительно рф теряет там свои позиции. Чем больше она затягивается в войну против Украины, тем слабее становится ее хватка на постсоветском пространстве. Особенно в таких небольших странах как те же Грузия, Армения, Молдова, где рф считалась геополитическим игроком высшего уровня. А теперь она быстро теряет эту роль. Судорожно ее марионетки, в той же Грузии, пытаются подыгрывать Москве (занимая явно не ту позицию по отношению к российско-украинской войне, какую следовало, учитывая печальный грузинский опыт; превратившись в портал для обхода рф санкций), продвигать удобные Кремлю законы. И нарываются на жесткое сопротивление. Такие пророссийские "куклы" – что в Грузии, что в Приднестровье – прекрасно понимают, что если потеряют власть, им всё вспомнят. Потому пытаются держать власть максимально сильно, начиная принимать, как в той же Грузии, откровенно дурацкие и пророссийские законы. Которые, что было ясно изначально, вызовут протест.

Или, как, скорее всего, было в Приднестровье, инсценировать "покушение", чтобы напугать народ и элиты, заставить сплотиться вокруг тех, кто сейчас у руля.