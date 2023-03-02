россияне заявили об "украинских диверсантах на Брянщине" — якобы взят заложник, идет бой (обновляется)

По данным окупантов, во время боев могла погибнуть маленькая девочка

После несостоятельности армии справиться с атакой дронов российская пропаганда решила выдать очередной "фейк" — заявили о боях в Брянской области и перестрелке с якобы украинской ДРГ. РосСМИ заявляют о боях в селе Сушаны, а также взятии в заложники фельдшера в селе Любечане.

Информацию передают российские Telegram-каналы "Раньше всех. Ну почти", Shot и Baza. Первые же сведения о вероятных боевых действиях появились от губернатора Брянской области Александра Богомазова.

11:37 RT пишет, что власти Брянщины не подтверждают взятие заложников в Сушанах.

"Никто не говорил нам, что есть заложники. Нахожусь в 18 км от населенного пункта Сушаны, и там проблемы со связью. Пограничники и военные работают", — заявил глава Новоропской сельской администрации, в которую входит поселок.

Это подтверждают и жители Климового, что в 25 км от Сушан. РосСМИ цитируют одного из сельчан, который говорит, что действительно горит дом, но никакой школы увлечь в Сушанах не могли — дети там не учатся, а ездят в другие учебные заведения.

Сушаны находятся вблизи границы с Черниговской областью Украины

11:27 Россияне утверждают, что в Сушанах вошли около 50 вооруженных людей с желтыми повязками. Части местных жителей вроде бы удалось сбежать или забаррикадироваться в собственных домах.

По данным SHOT, девочка, получившая ранения в Любечанах, погибла. Однако предварительно речь шла об обстреле школьного автобуса, в результате которого якобы и были ранены гражданские. При этом и.о. замгубернатора Брянской области в комментарии "РИА Новости" опровергла этот факт, заявив, что все школы находятся на дистанционном обучении.

Российские медиа излагают основную версию событий следующим образом. Изначально "украинская ДРГ" якобы проникла в село Любечане, в результате чего один из гражданских автомобилей попал под обстрел. Также заявляется, что есть погибшие — по меньшей мере, один взрослый местный житель, также сообщается о ранении десятилетней девочки. По некоторым данным, ребенок мог погибнуть. Сообщалось о взятии одного заложника – местного фельдшера.

Также есть информация о "диверсантах" и на территории села Сушаны. Насчет этого населеного пункта данные другие — якобы местных жителей (около 50 человек) взяли в заложники. Предварительно россияне утверждают, будто "украинская ДРГ" сбросила с беспилотника взрывчатку, что вызвало пожар жилого дома.

От властей Брянской области также поступали данные и о минометном обстреле села Ломаковка, которое относится к Стародубскому муниципальному округу.

Карта вероятной атаки "ДРГ" по данным россиян

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