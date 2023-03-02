"Пряник упал?": над россиянами смеются из-за загадочного взрыва в Тульской области (фото и видео)

Поселок, где произошел инцидент, находится в 32 километрах от Тулы.

На территории российской федерации продолжаются полеты неопознанных летательных объектов, нередко оканчивающихся взрывами. Так, утром 2 марта очередной "хлопок" зафиксировали и в Тульской области. Жители поселка Березовский сообщили, что интенсивность взрыва была настолько велика, что тряслись местные дома.

Детали сообщает Telegram-канал BAZA. Известно, что инцидент произошел в одной из лесопосадок неподалеку от улицы Молодежная уже упомянутого поселка. Конечно, от такой неожиданности жители небольшого населенного пункта серьезно запаниковали.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, полицейские и даже саперы.

Поселок Березовский на карте

В сети появились первые снимки, на которых видна небольшая воронка, оставшаяся после взрыва, а также отдельные обломки неизвестного предмета. Судя по всему, состоял он не только из металла, но и дерева – на фото отчетливо видны характерные для древесины остатки.

Воронка, образовавшаяся после взрыва

Деревянные обломки на месте инцидента

Другие детали

Сообщается, что яма, вызванная детонацией, достигает полуметра в глубину. Территория рядом усыпана пеплом, также взрыв не пережили несколько птиц. Местных жителей пока не пускают на место инцидента.

Официальных данных о природе взрыва нет, что не мешает украинцам шутить об очередной "бавовне" в россии. Одной из самых популярных шуток остается тема пряников, ведь именно эту вкусняшку традиционно связывают с Тулой и областью.

Беспокойно было в ночь на 2 марта и под Санкт-Петербургом. В Ленинской области было замечено очередное "НЛО", происхождение которого россияне попытались объяснить довольно странным образом. Неудивительно, что часть местных жителей уже смеялась над легендарной российской системой ПВО.

Также "Телеграф" писал о том, что на оккупированных рф Курилах проснулся один из крупных вулканов. Вполне вероятно, что это часть сейсмической активности, которая может быть предвестником серьезных землетрясений на Дальнем Востоке.