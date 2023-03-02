Будет трясти и россию: сейсмолог, предсказавший землетрясение в Турции, дал новый прогноз

Стихийное бедствие может добраться и до Дальнего Востока

Недавние землетрясения в Турции стали серьезной разрушительной силой, при этом страна регулярно испытывает афтершоки. Сейсмолог Фрэнк Хугербитс, не только предсказавший подобную ситуацию, но и предупреждавший о повторных толчках, поделился на днях новым прогнозом — на первую неделю марта. По всей вероятности, в ближайшие дни земля может задрожать под ногами у жителей отдельных регионов России, а также других стран Дальнего Востока.

Детальнее об этом говорится в видео на официальном YouTube-канале Solar System Geometry Survey, известной научной организации. По словам Хугербитса, серьезное влияние на сейсмическую активность Земли может оказать особое расположение нашей планеты в отношении Меркурия и Сатурна.

Предварительные прогнозы специалиста не слишком утешительны — землетрясения, вероятно, достигнут 7 или 8 баллов, что является достаточно разрушительной силой. Наибольший риск стать зоной следующего стихийного бедствия есть у Дальнего Востока. Также толчки будут ощутимы в юго-западной части Тихого океана и на западном побережье Северной Америки.

По мнению Фрэнка Хугербитса, трясти может российскую Камчатку, Курильские острова и другие северные регионы Японии, а также Филиппины и тихоокеанское побережье Индонезии.

Основная зона вероятных сильных землетрясений, предусматриваемых Хугербитсом

Сейсмолог предупреждает: ближайшие землетрясения могут произойти в период с 3 по 4 марта или с 6 по 7 марта.

Отметим, что сейсмическая активность на Земле не утихает, о чем свидетельствуют последние данные ресурса Volcano Discovery. В частности, некоторые толчки были зафиксированы снова в Турции, а также на территории Мексики, Чили, Индонезии и Никарагуа.

Список последних землетрясений по состоянию на 8 утра 2 марта (по киевскому времени)

Отметим, что о начале сейсмической активности на дальнем востоке россии может свидетельствовать и то, что на Курильских островах проснулся спящий вулкан Эбеко. Он является одним из самых больших в хребте Вернадского. Утром 2 марта он выбросил в воздух на высоту в несколько километров огромные тучи пепла.

Интересно, что некоторые сейсмологи отмечают: ничего удивительного в подобной активности землетрясений в последнее время нет.