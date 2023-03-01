В россии проснулся вулкан, возможно извержение – облака пепла уже заметно за километры (видео)

Вулканически-активная гора находится вблизи одного из городов Сахалинской области рф

В россии после "панического вторника" продолжается черная полоса событий. Утром 1 марта на острове Парамушир (Курильский архипелаг) начал дышать дымом один из самых крупных местных вулканов Эбеко. После нескольколетней спячки мощность вулкана уже поражает — первые тучи пепла взмыли над кратером на несколько километров в небо.

Детальнее об этом проинформировали в местном отделении МЧС рф. Первые данные о выбросе пепла были зафиксированы в 9:20 по местному времени. Высота вулкана достигает 1156 метров, он считается одним из самых больших пиков в хребте Вернадского.

Сообщается, что пепельно-дымовой шлейф протянулся в северном направлении от Эбеко более чем на 5 километров. Однако выбросы продолжаются, так что общая зона поражения может быть гораздо больше.

Первый выброс дыма Эбеко, зафиксированный на камеру наблюдения

Вулкан, кстати, находится в опасной близости (всего 7 километров) до города Северо-Курильск. В нем проживает несколько тысяч жителей – после того, как более 70 лет населенный пункт почти полностью смыло масштабным цунами. К слову, несколько лет назад во время вулканической активности Эбеко город засыпал пеплом – это происходило в летний период.

Вулкан Эбеко на карте

Пока сообщается, что пепелопада в Северо-Курильске не зафиксирован, также не чувствуется запах сероводорода, что характерно для подобной ситуации. И хотя спасатели убеждают, что угрозы жизни людей нет, специалисты подозревают — настоящее активное извержение Эбеко вполне возможно.

Подчеркнем, что остров Парамушир входит в архипелаг Курильских островов, незаконно оккупированных территорией Японии. россия же, захватившая их после Второй мировой войны, считает эту территорию частью Сахалинской области. Японское правительство считает Курилы своей северной территорией. Официальная позиция Токио включает их в состав округа Немуро, входящего в префектуру Хоккайдо. К слову, в октябре 2022 Украина тоже признала Курилы частью Японии, которая находится в российской оккупации.

Нынешний вид Эбеко поражает

Напомним, что это не единственный инцидент за несколько последних дней на территории россии. Накануне вечером жители Ейска слышали взрыв на местном военном аэродроме. И хотя власть убеждает, что он результат учений бойцов, особых убеждений в этом нет.

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