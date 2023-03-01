В росії прокинувся вулкан, можливе виверження – хмари попелу вже помітно за кілометри (відео)

Вулканічно-активна гора знаходиться поблизу одного із міст Сахалінської області рф

У росії після "панічного вівторка" продовжується чорна смуга подій. Вранці 1 березня на острові Парамушир (Курильський архіпелаг) почав "дихати димом" один із найбільш крупних місцевих вулканів Ебеко. Після кількарічної сплячки потужність вулкану вже вражає — перші хмари попелу здійнялися над кратером на кілька кілометрів в небо.

Детальніше про це поінформували у місцевому відділенні МНС росії. Зазначається, що перші дані про викид попелу були зафіксовані о 9:20 за місцевим часом. Висота вулкану сягає 1156 метрів, він вважається одним із найбільших піків у хребті Вернадського.

Повідомляється, що попільно-димовий шлейф простягнувся у північному напрямку від Ебеко на понад 5 кілометрів. Однак викиди продовжуються, отож загальна зона ураження може бути набагато більшою.

Перший викид диму Ебеко, зафіксований на камеру спостереження

Вулкан, до речі, знаходиться в небезпечній близькості (всього 7 кілометрів) до міста Сєвєро-Курильськ. У ньому проживає кілька тисяч жителів — після того, як понад 70 років населений пункт майже повністю змило масштабним цунамі. До слова, кілька років тому під час вулканічної активності Ебеко місто засипало попелом — це відбувалося в літній період.

Вулкан Ебеко на карті

Наразі повідомляється, що попелопаду у Сєвєро-Курильську не зафіксовано, також не відчувається запах сірководню, що характерно для подібної ситуації. І хоча рятувальники переконують, що загрози для життя людей немає, спеціалісти підозрюють — справжнє активне виверження Ебеко цілком можливе.

Підкреслимо, що острів Парамушир входить до архіпелагу Курильських островів, які є незаконно окупованою територією Японії. росія ж, яка захопила їх після Другої світової війни, вважає цю територію частину Сахалінської області. Японський уряд вважає Курили своєю північною територією. Офіційна позиція Токіо включає їх до складу округу Немуро, що входить до префектури Хоккайдо. До слова, у жовтні 2022 року Україна теж визнала Курили частиною Японії, яка знаходиться в російській окупації.

Нинішній вигляд Ебеко вражає

Нагадаємо, що це не єдиний інцидент за кілька останніх днів на території рф. Напередодні ввечері жителі Єйську чули вибух на місцевому військовому аеродромі. І хоча влада переконує, що він — результат навчань бійців, особливих переконань у цьому немає.

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