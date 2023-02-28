У росії на військовому аеродромі стратегічної авіації стався вибух та пожежа: що відомо (фото, відео)

Місцева влада говорить про навчання

У російському Єйську, де минулого року військовий літак упав на житловий будинок, в районі аеродрому пролунав вибух, внаслідок якого над місцем події було видно чорний дим.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, близько 19:00 мешканці міста чули два гучні звуки, після чого повідомили про появу диму.

Голова Єйського району Роман Бублик своєю чергою повідомив, що на території району проводяться військово-тактичні навчання і закликав зберігати спокій.

Проте, як зазначає Astra, у прокремлівських пропагандистських каналах вже почала з’являтися інформація, що військовий аеродром атакували безпілотниками.

Як повідомлялося раніше, у росії 28 лютого відбулася серія інцидентів з безпілотниками. Зокрема один із них впав на нафтобазу в Туапсе (Краснодарський край), через що там сталася пожежа.

У Санкт-Петербурзі пізніше закрили аеропорт, а в повітря підняли винищувачі. Пізніше це пояснили "тренуваннями щодо взаємодії з цивільними органами управління повітряним рухом".

Ще один невідомий БПЛА знайшли неподалік газової компресорної станції "Газпрому" під Москвою.