У росії на військовому аеродромі стратегічної авіації стався вибух та пожежа: що відомо (фото, відео)
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Місцева влада говорить про навчання
У російському Єйську, де минулого року військовий літак упав на житловий будинок, в районі аеродрому пролунав вибух, внаслідок якого над місцем події було видно чорний дим.
Як повідомляють місцеві телеграм-канали, близько 19:00 мешканці міста чули два гучні звуки, після чого повідомили про появу диму.
Голова Єйського району Роман Бублик своєю чергою повідомив, що на території району проводяться військово-тактичні навчання і закликав зберігати спокій.
Проте, як зазначає Astra, у прокремлівських пропагандистських каналах вже почала з’являтися інформація, що військовий аеродром атакували безпілотниками.
Як повідомлялося раніше, у росії 28 лютого відбулася серія інцидентів з безпілотниками. Зокрема один із них впав на нафтобазу в Туапсе (Краснодарський край), через що там сталася пожежа.
У Санкт-Петербурзі пізніше закрили аеропорт, а в повітря підняли винищувачі. Пізніше це пояснили "тренуваннями щодо взаємодії з цивільними органами управління повітряним рухом".
Ще один невідомий БПЛА знайшли неподалік газової компресорної станції "Газпрому" під Москвою.