У росії вертоліт впав на замерзле озеро: подробиці та фото з місця

Поранення отримали кілька людей

росію 28 грудня супроводжують не тільки дивні вибухи, невідомі БПЛА та тривоги. У Мурманській області сталася ще й авіакатастрофа – розбився вертоліт Мі-8.

Про це повідомляють РосЗМІ.

Як стало відомо, інцидент стався біля російського міста Мурманськ Неподалік майданчика Ловозеро впав вертоліт Мі-8, на борту якого знаходилося вісім людей.

Борт виконував цивільний рейс компанії "Вологодські авіалінії" і зазнав аварії при заході на посадку за 3 км від аеропорту. За попередніми даними, загиблих внаслідок аварії немає. Поранення отримали щонайменше чотири особи.

При цьому у МНС росії кажуть, що на борту було не 8, а 9 осіб.

"На борту було 9 осіб, з яких троє — члени екіпажу", — йдеться в повідомленні.

Наразі рятувальники доставляють пасажирів на снігоходах до села Ловозеро.

Російські паблики вже публікують фотографії з місця подій і кажуть, що імовірною причиною аварії міг стати сніговий вихор, в який потрапила машина, а потім після втрати висоти вона перекинулася на бік на льоду озера.

"На борту було 9 осіб: 3 члени екіпажу та 6 пасажирів, включаючи дворічну дитину. Його з матір’ю вже забрали родичі, відвезли з місця краху на снігоходах", — йдеться у пості.

За даними в мережі цивільний вертоліт прямував із села Краснощілля в Ловозеро і впав, не долетівши до нього за 3 км. Борт належить АТ "Вологодське авіаційне підприємство".

У свою чергу, паблік Mash повідомляє про стан постраждалих.

"Пілот вертольота, що сів у Мурманській області, знаходиться в стані афекту. За уточненими даними, крім пілота важко постраждала ще одна людина: у нього струс, забиття і синці", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в московському аеропорту впав урядовий гелікоптер.

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