В Ірані розбився гелікоптер з міністром: є загиблий та багато постраждалих (фото)

За попередньою версією, гелікоптер втратив керування і здійснив невдалу посадку

В Ірані розбився вертоліт з міністром спорту Хамідом Саджаді. Загинув його радник Ісмаїл Ахмаді, а ще 12 людей зазнали різних травм.

Про це повідомляє IRNA. За інформацією місцевого видання, вертоліт втратив керування під час посадки.

Про падіння вертольота стало відомо вдень 23 лютого. Він упав у провінції Керман на півдні Ірану на стадіон. Як повідомив губернатор провінції Мохаммад Мехді Фадакар, на борту перебував міністр спорту Хамід Саджаді та ще 12 осіб. За словами очевидців, гелікоптер приземлився один раз, потім злетів, а вдруге скоїв аварію.

Повідомляється, що гелікоптер втратив керування під час посадки. Причини, через які це сталося, з’ясовуватимуть правоохоронці. Усі постраждалі зараз перебувають у лікарні, їхній стан оцінюють як задовільний.

Нагадаємо, що в січні в Броварах Київської області зазнав аварії вертоліт рятувальників на борту якого знаходилося керівництво МВС України. Загинув міністр оборони Денис Монастирський та ще 13 осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський бойовий літак розбився у прикордонній з Україною області, через що загинув пілот. Літак повертався з бойового завдання, але впав, недолетівши до бази.