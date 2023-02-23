В Иране разбился вертолет с министром: есть погибший и много пострадавших (фото)

По предварительной версии, вертолет потерял управление и совершил неудасную посадку

В Иране потерпел крушение вертолет с министром спорта Хамидом Саджади. Погиб его советник Исмаил Ахмади, а еще 12 человек получили различные травмы.

Об этом сообщает IRNA. По информации местного издания, вертолет потерял управление при посадке.

О падении вертолета стало известно днем 23 февраля. Он упал в провинции Керман на юге Ирана на стадион. Как сообщил губернатор провинции Мохаммад Мехди Фадакар, на борту находился министр спорта Хамид Саджади и еще 12 человек. По словам очевидцев, вертолет приземлился один раз, затем взлетел, а во второй раз совершил аварию.

Сообщается, что вертолет потерял управление при посадке. Причины, по которым это произошло, будут выяснять правоохранители. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице, их состояние оценивают как удовлетворительное.

Напомним, что в январе в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет спасателей на борту которого находилось руководство МВД Украины. Погиб министр обороны Денис Монастырский и еще 13 человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский боевой самолет разбился в приграничной с Украиной области, из-за чего погиб пилот. Самолет возвращался с боевого задания, но упал, недолетев до базы.