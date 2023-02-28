В россии вертолет рухнул на замерзшее озеро: подробности и фото с места

Ранения получили несколько человек

россию 28 декабря сопровождают не только странные взрывы, неизвестные БПЛА и тревоги. В Мурманской области произошла еще и авиакатастрофа — разбился вертолет Ми-8.

Об этом сообщают росСМИ.

Как стало известно, инцидент произошел возле российского города Мурманск Неподалеку от площадки Ловозеро рухнул вертолет Ми-8, на борту которого находилось восемь человек.

Борт выполнял гражданский рейс компании "Вологодские авиалинии" и потерпел крушение при заходе на посадку в 3 км от аэропорта. Согласно предварительным данным, погибших в результате аварии — нет. Ранения получили, по меньшей мере четыре человека.

При этом в МЧС россии говорят, что на борту было не 8, а 9 человек.

"На борту находилось 9 человек, из которых трое – члены экипажа", — говорится в сообщении.

Сейчас спасатели доставляют пассажиров на снегоходах в село Ловозеро.

Российские паблики уже публикуют фотографии с места событий и говорят, что предположительной причиной аварии мог стать снежный вихрь, в который попала машина, а затем после потери высоты, она перевернулась на бок на льду озера.

"На борту было 9 человек: 3 члена экипажа и 6 пассажиров, включая двухлетнего ребёнка. Его с матерью уже забрали родственники, увезли с места крушения на снегоходах", — говорится в посте.

По данным в сети гражданский вертолет следовал из села Краснощелье в Ловозеро и рухнул, не долетев до него в 3 км. Борт принадлежит АО "Вологодское авиационное предприятие".

В свою очередь паблик Mash сообщает о состоянии пострадавших.

"Пилот аварийно севшего в Мурманской области вертолёта находится в состоянии аффекта. По уточнённым данным, кроме пилота тяжело пострадал ещё один человек: у него сотрясение, ушибы и кровоподтёки", — говорится в сообщении.

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