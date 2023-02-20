На улюбленому Кримському мосту путіна сталася смертельна ДТП (фото та відео)

Три людини загинули, одна отримала серйозні травми

Вранці 20 лютого на Кримському мосту, який окупанти з труднощами відновили після вибуху, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії є загиблі.

Інформація про це з’явилася у російських пабліках у соцмережах. Повідомляється, що на 149-му кілометрі дорогу не поділили два легкові автомобілі. На фотографіях з місця ДТП видно, що через лобове зіткнення передню частину машин сильно понівечено.

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В іншому російському пабліку передають, що після інциденту рух на мосту на деякий час було перекрито. Вже за годину рух знову відновили. На цей момент відомо, що внаслідок автомобільної аварії загинули три людини. Ще одна людина, яка перебувала в одному з авто, отримала різні травми. Потерпілий перебуває у тяжкому стані.

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"Сталося лобове зіткнення. Водій ВАЗ їхав у бік Кубані, виїхав на зустрічну смугу і врізався в Hyundai Starex, після чого з ним зіткнулося ще одне авто. Загинули водій і два пасажири ВАЗ — 24-річна дівчина та 32-річний чоловік", - повідомляє російський паблік, посилаючись на інформацію від МВС.

Варто зазначити, що Кримський міст, який з’єднує окупований півострів із територією російської федерації, посідає особливе місце у путінській пропаганді. Після вибуху, який стався на ньому, путін звинуватив у підриві "українські спецслужби". росія своєю чергою почала загрожувати нібито "незворотними наслідками", якщо слід України підтвердиться в цій події. До речі, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловив свою думку, що сталося на мосту і заявив, що цей вибух — це результат внутрішніх розбірок між російськими силовиками.