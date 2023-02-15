Десятки людей загинули в ДТП із цілою машиною грошей в Африці (фото)
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Інкасаторський автомобіль врізався в автобус
У південноафриканській провінції Лімпопо в понеділок зіткнулися автобус та вантажівка з грошима. Загинули 20 людей, ще понад 60 опинилися у лікарні. Аварія інкасаторського автомобіля та автобуса сталася на мосту.
Про це повідомляють парамедики ER24, які прибули на місце разом із провінційними рятувальниками та іншими службами допомоги. Зіткнення було лобовим, після чого автобус упав з автостради у річку та приземлився на лівий бік.
Аварія сталася ввечері за місцевим часом, на місце медики прибули о 20.05. До лікарні відправили 69 пасажирів, один із яких помер пізніше. Більшість загиблих було знайдено внизу, біля річки їх затиснуло під автобусом. На місце викликали водолазів, щоби переконатися, що частину тіл не віднесло річкою.
Автобус перевозив пасажирів із міста Махадо до району провінції Вембе. Причину події встановлюють компетентні органи. У регіоні пройшли сильні дощі, і дорога могла бути мокрою.
Раніше "Телеграф" розповідав про ДТП у Львівській області. У Жовкві авто влетіло в будинок, загинуло четверо людей.