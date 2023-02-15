Десятки людей загинули в ДТП із цілою машиною грошей в Африці (фото)

Інкасаторський автомобіль врізався в автобус

У південноафриканській провінції Лімпопо в понеділок зіткнулися автобус та вантажівка з грошима. Загинули 20 людей, ще понад 60 опинилися у лікарні. Аварія інкасаторського автомобіля та автобуса сталася на мосту.

Про це повідомляють парамедики ER24, які прибули на місце разом із провінційними рятувальниками та іншими службами допомоги. Зіткнення було лобовим, після чого автобус упав з автостради у річку та приземлився на лівий бік.

Аварія сталася ввечері за місцевим часом, на місце медики прибули о 20.05. До лікарні відправили 69 пасажирів, один із яких помер пізніше. Більшість загиблих було знайдено внизу, біля річки їх затиснуло під автобусом. На місце викликали водолазів, щоби переконатися, що частину тіл не віднесло річкою.

Автобус, що впав/ arrivealive

Лімпопо на карті

Автобус перевозив пасажирів із міста Махадо до району провінції Вембе. Причину події встановлюють компетентні органи. У регіоні пройшли сильні дощі, і дорога могла бути мокрою.

Місце ДТП/TSC International News

Рятувальна операція проходила вночі/ER24

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