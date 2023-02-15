Десятки людей погибли в ДТП с целой машиной денег в Африке (фото)

Инкассаторский автомобиль врезался в автобус

В южноафриканской провинции Лимпопо в понедельник столкнулись автобус и грузовик с деньгами. Погибли 20 человек, еще более 60 оказались в больнице. Авария инкассаторского автомобиля и автобуса произошла на мосту.

Об этом сообщают парамедики ER24, прибывшие на место вместе с провинциальными спасателями и другими службами помощи. Столкновение было лобовым, после чего автобус упал с автострады в реку и приземлился на левый бок.

Авария произошла вечером по местному времени, на место медики прибыли в 20:05. В больницу отправили 69 пассажиров, один из которых умер позднее. Большинство погибших были найдены внизу, у реки — их зажало под автобусом. На место вызывали водолазов, чтобы убедиться, что часть тел не отнесло рекой.

Упавший автобус/ arrivealive

Лимпопо на карте

Автобус перевозил пассажиров из города Махадо в район провинции Вембе. Причину происшествия устанавливают компетентные органы. В регионе прошли сильные дожди и дорога могла быть мокрой.

Место ДТП / TSC International News

Спасательная операция проходила ночью/ ER24

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