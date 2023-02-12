Машина всмятку и много погибших: на Львовщине авто влетело в дом (фото)

На месте работали полицейские и сотрудники ГСЧС

В городе Жолкве Львовского района произошла жуткая автокатастрофа, забравшая жизни четыре человек. В результате аварии погибли водитель и три пассажирки автомобиля, которых зажало деформированными конструкциями машины.

Так, сегодня, 12 февраля, примерно в 00:45 правоохранителям поступило сообщение, что на улице Равской произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Audi Q5 слетел с дороги и въехал в стену дома. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Львовской области.

Было установлено, что 28-летний житель Самбирского района не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части и влетел в дом. Водитель и трое его пассажиров, являющиеся жителями Львовщины, от полученных травм скончались на месте происшествия.

В то же время в пресс-службе ГСЧС Львовской области передают, что спасателям поступил звонок о ДТП примерно в 01:52. Прибыв на место происшествия сотрудники установили, что троих пассажирок, которые погибли в результате аварии, зажало деформированными конструкциями автомобиля.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента разрезали изувеченный автомобиль и деблокировали погибших. Отмечается, что к ликвидации последствий ДТП было привлечено 13 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Детали происшествия устанавливаются.

Жолква на карте

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