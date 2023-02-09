Скорая с младенцем в Киеве перевернулась из-за джипа: новые подробности и эксклюзивные фото

Виновнику ДТП грозит ограничение свободы

В полиции Киева рассказали подробности серьезного ДТП возле детской больницы "Охматдет", во время которого перевернулась карета скорой помощи с младенцем. По данному факту уже открыто уголовное производство, а виновникам грозит до трех лет ограничения свободы.

Так, по данным правоохранителей, автомобиль скорой медицинской помощи, перевозивший младенца в больницу, с включенными звуковыми и световыми спецсигналам, двигался по улице Вячеслава Черновола со стороны проспекта Воздухофлотского, а в это время с ним столкнулся внедорожник "Гранд Чероки", в результате чего спецтранспорт перевернулся на бок.

В результате аварии, по предварительной информации, пострадали шесть человек, среди которых малолетний ребенок. Ребенок для дальнейшей госпитализации передан медикам. Полицейские опросили свидетелей происшествия и провели первоочередные следственные действия.

"Собранные сведения по вышеуказанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского управления столичной полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – это нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", — говорится в сообщении.

Санкции вышеуказанной статьи предусматривают наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на сроком до трех лет.

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