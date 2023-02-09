В Киеве джип влетел в скорую с младенцем и та перевернулась (фото, видео)

В Киеве в ДТП попала скорая с младенцем

В Киеве возле детской больницы "Охматдет" перевернулась карета скорой помощи с младенцем. ДТП произошло на улице Черновола.

Как сообщает телеканал "Киев", причиной аварии стало то, что внедорожник влетел в карету скорой помощи. По информации полиции, пострадавших на месте происшествия нет. Карета скорой ехала в кардиологию, куда должна была доставить младенца.

О состоянии здоровья ребенка пока неизвестно. Полиция работает на месте и проводит следственные действия.

Напомним, что голливудский актер Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Звезда боевиков сбил на своем внедорожнике женщину, которая в это время ехала на велосипеде. Ранее в аварии погиб будущая звезда мирового автоспорта — мексиканский гонщик Федерико Гутьеррес. Ему было всего 17 лет.