75-летний Шварценеггер сбил велосипедистку: фото с места ДТП

"Железный" Арни попал в неприятную ситуацию на дороге

Голливудский актер, звезда 90-х и боевиков Арнольд Шварценеггер стал участником ДТП в Лос-Анджелесе. Знаменитость сбил на своем внедорожнике женщину, которая в это время ехала на велосипеде.

О происшествии сообщает TMZ. Говорится, что актер не мог избежать столкновения: велосипедистка резко повернула перед актером налево, когда сам "железный" Арни просто не успел вовремя затормозить.

Сообщается, что после неприятного инцидента Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей, чтобы отремонтировать. Саму женщину с незначительными травмами отвезли в больницу, поскольку она пожаловалась на боль. Сейчас ее состояние стабильное. Подозрения на алкоголь или наркотики нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 75-летний Арнольд Шварценеггер встретился в своем доме с украинской группой Kalush Orchestra. Звезда "Терминатора" поддерживает Украину с первых дней войны, поэтому участвует во многих благотворительных проектах в поддержку нашей страны.