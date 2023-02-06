75-річний Шварценеггер збив велосипедистку: фото з місця ДТП

"Залізний" Арні потрапив у неприємну ситуацію на дорозі

Голлівудський актор, зірка 90-х та бойовиків Арнольд Шварценеггер став учасником ДТП у Лос-Анджелесі. Знаменитість збив на своєму позашляховику жінку, яка тим часом їхала велосипедом.

Про подію повідомляє TMZ. Йдеться про те, що актор не міг уникнути зіткнення: велосипедистка різко повернула перед актором ліворуч, коли сам "залізний" Арні просто не встиг вчасно загальмувати.

Повідомляється, що після неприємного інциденту Шварценеггер забрав велосипед постраждалої, щоб відремонтувати. Саму жінку із незначними травмами відвезли до лікарні, оскільки вона поскаржилася на біль. Нині її стан стабільний. Підозри на алкоголь чи наркотики немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 75-річний Арнольд Шварценеггер зустрівся у своєму будинку з українським гуртом Kalush Orchestra. Зірка "Термінатора" підтримує Україну з перших днів війни, тому бере участь у багатьох благодійних проєктах на підтримку нашої країни.