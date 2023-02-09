У Києві джип влетів у швидку з немовлям, та перекинулася (фото, відео)

У Києві в ДТП потрапила швидка з немовлям

У Києві біля дитячої лікарні "Охматдит" перекинулася карета швидкої з немовлям. ДТП сталася на вулиці Чорновола.

Як повідомляє телеканал "Київ", причиною аварії стало те, що позашляховик влетів у карету швидкої. За інформацією поліції, постраждалих на місці події немає. Карета швидкої їхала в кардіологію, куди мала доставити немовля.

Про стан здоров’я дитини наразі невідомо. Поліція працює на місці події та проводить слідчі дії.

Нагадаємо, що голлівудський актор Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП в Лос-Анджелесі. Зірка бойовиків збив на своєму позашляховику жінку, яка тим часом їхала велосипедом. Раніше в аварії загинув майбутня зірка світового автоспорту — мексиканський гонщик Федеріко Гутьєррес. Йому було лише 17 років.