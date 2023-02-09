Швидка з немовлям у Києві перекинулася через джип: нові подробиці та ексклюзивні фото

Винуватцеві ДТП загрожує обмеження волі

У поліції Києва розповіли подробиці серйозної ДТП біля дитячої лікарні "Охматдит", під час якої перекинулася карета швидкої допомоги з немовлям. За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження, а винуватцям загрожує до трьох років обмеження волі.

Так, за даними правоохоронців, автомобіль швидкої медичної допомоги, який перевозив немовля до лікарні, із включеними звуковими та світловими спецсигналами, рухався вулицею В’ячеслава Чорновола з боку проспекту Повітрофлотського, а в цей час з ним зіткнувся позашляховик "Гранд Чероки", внаслідок чого спецтранспорт перекинувся на бік.

Внаслідок аварії, за попередньою інформацією, постраждали шестеро людей, серед яких малолітня дитина. Дитину для подальшої госпіталізації передано медикам. Поліцейські опитали свідків події та провели першочергові слідчі дії.

"Зібрані відомості за вищевказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Шевченківського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", — йдеться у повідомленні.

Санкції вищезгаданої статті передбачають покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

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