Український воїн їхав з фронту у відпустку і загинув у ДТП: без батька залишилися двоє дітей

3 лютого відбулася церемонія прощання із Героєм

Україна день за днем продовжує втрачати своїх найкращих захисників. Військовослужбовець Віталій Каневський, який повертався з фронту у відпустку додому до сім’ї, загинув у страшній ДТП. У воїна залишилася дружина та двоє маленьких дітей.

Віталію Каневському було лише 35 років. Він проходив службу у 214-му окремому стрілецькому батальйоні, борючись із російськими окупантами за рідну країну. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Кам’янця-Подільського Хмельницької області Михайло Посітко.

"Гідно захищав наші кордони, наш спокій від окупанта. Повернувся додому, але зовсім не так, як нам цього хотілося б. Назавжди 35… Без батька залишилися двоє дітей. Висловлюю щирі співчуття з приводу гіркої втрати рідним та друзям", — написав Посітко.

Прощання з Віталієм Каневським відбулося сьогодні, 3 лютого. У громаді було оголошено День жалоби у зв’язку зі смертю українського Героя. Церемонія прощання розпочалася об 11:00, а похорон захисника нашої країни відбувається з 13:30 на Алеї Слави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Донеччині в боях з російськими загарбниками загинув військовий Данило Мурашко, відвівши підбитий літак від житлових будівель.

Також ми писали, що теж на Хмельниччині трагічна ДТП забрала життя двох прикордонників Бердянського загону — чоловіка та дружини. Полковник Олександр Доценко та підполковниця Неля Доценко їхали з фронту, щоб зустрітися з 13-річним сином.