Прикривав відхід побратимів: у боях на Донбасі загинув 23-річний боєць

У березні хлопцеві мало виповнитися 24 роки

У важких боях із окупантами за місто Соледар на сході України загинув житель Коростеня Житомирської області Віталій Мудрак. Молодий хлопець героїчно помер, прикриваючи своїх побратимів.

Трагедія сталася на початку 2023 року в оточеному ворогом місті Соледарі, коли, відмовившись здаватися в полон, він прикривав відхід українських військових. Про це повідомив керівник Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк, повідомляє видання Korosten Today.

Молодий і хоробрий військовий, який добровільно вирушив захищати Батьківщину від російських загарбників, зовсім трохи не дожив до свого дня народження. 3 березня Віталію мало виповнитися 24 роки.

"Захищаючи нашу державу, незалежність України та її народу, Герой довів незламність українських захисників, їхнє прагнення за будь-яку ціну відстояти нашу батьківщину і не дати окупантам жодного шансу на перемогу. Вічна слава Захиснику! Слава Герою України", — зазначив Юрій Тарасюк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях під Бахмутом загинув уродженець Львівщини Олег Романюк. Вдома у чоловіка залишилося п’ятеро дітей.