Машина розбита вщент і багато загиблих: на Львівщині авто влетіло в будинок (фото)

На місці працювали поліцейські та співробітники ДСНС

У місті Жовкві Львівського району сталася моторошна автокатастрофа, яка забрала життя чотирьох людей. Внаслідок аварії загинули водій та три пасажирки автомобіля, яких затиснуло деформованими конструкціями машини.

Так, сьогодні, 12 лютого, приблизно о 00:45 правоохоронцям надійшло повідомлення, що на вулиці Равській сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Audi Q5 злетів із дороги та в’їхав у стіну будинку. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Було встановлено, що 28-річний мешканець Самбірського району не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав із проїжджої частини та влетів у будинок. Водій та троє його пасажирів, які є мешканцями Львівщини, від отриманих травм померли на місці події.

Водночас у пресслужбі ДСНС Львівської області повідомляють, що рятувальникам надійшов дзвінок про ДТП приблизно о 01:52. Прибувши на місце події, співробітники встановили, що трьох пасажирок, які загинули внаслідок аварії, затиснуло деформованими конструкціями автомобіля.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту розрізали понівечений автомобіль та деблокували загиблих. Зазначається, що до ліквідації наслідків ДТП було залучено 13 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Деталі події встановлюються.

Жовква на карті

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