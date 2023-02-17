П’яний мотоцикліст збив 5-річну дівчинку: винуватець смертельної ДТП отримав серйозний строк

До цього водій уже 10 разів отримував протокол за порушення ПДР

На Рівненщині засудили водія, який п’яним збив 5-річну дівчинку. Трагедія сталася торік у селі Костянтинівка на Рівненщині. Зазначимо, що схожий жахливий випадок стався ще й на Київщині через кілька місяців.

Трагедія сталася ввечері у серпні торік. 27-річний водій мотоцикла "Tekken" у селі Костянтинівка наїхав на 5-річну місцеву жительку. Дитина їхала на велосипеді у попутному напрямку по краю дороги, повідомляє поліція області.

Від отриманих травм дитина загинула на місці. Керманич був у стані алкогольного сп’яніння: 3,5 проміле. Його затримали та помістили у СІЗО, де він сидить і досі. Раніше чоловік вже 10 разів притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР.

Суд призначив йому 8 років за ґратами. Також зловмисник не матиме права керувати транспортними засобами 10 років. Вирок ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, на Полтавщині водій 2005 року народження без прав збив дитину. А на сина чемпіона світу з боксу наїхав чоловік на самокаті. Подія стала у Броварах і спортсмен розшукує винуватця.