На Київщині водій збив на смерть двох дівчаток і намагався втекти (фото)

Чоловік може потрапити за ґрати на 10 років

У понеділок, 3 жовтня, у місті Сквира (Київська область) водій автомобіля "Volkswagen" збив двох дівчаток 6 та 8 років, а потім спробував втекти з місця події, але врізався у дерево.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова поліції Київської області Андрій Небитов, інцидент стався близько 17.07, внаслідок чого одна з дівчаток загинула на місці, а друга померла трохи згодом.

Щодо водія, то після наїзду він не зупинився, а спробував втекти з місця події. Зрештою він не впорався з керуванням, врізався в дерево, проте виліз з салону і спробував втекти пішки. Чоловіка затримали очевидці події.

За фактом пригоди вже відкрито кримінальне провадження. Водієві за скоєне загрожує 10 років ув’язнення, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Як повідомлялося раніше, напередодні під Одесою автобус із працівниками ОПЗ потрапив в аварію за участю вантажівки. Внаслідок пригоди щонайменше дванадцять осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.