На Киевщине водитель сбил насмерть двух девочек и пытался сбежать (фото)

Мужчина может угодить за решетку на 10 лет

В понедельник, 3 октября, в городе Сквира (Киевская область) водитель автомобиля "Volkswagen" сбил двух девочек 6 и 8 лет, а затем попытался скрыться с места происшествия, но врезался в дерево.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава полиции Киевской области Андрей Небитов, инцидент произошел около 17.07, вследствие чего одна из девочек погибла на месте, а вторая умерла чуть позже.

Что касается водителя, то после наезда он не остановился, а попытался скрыться с места происшествия. В конечном итоге он не справился с управлением, врезался в дерево, однако выкарабкался из салона и попытался сбежать пешком. Мужчину задержали очевидцы происшествия.

По факту происшествия уже открыто уголовное производство. Водителю за совершенное грозит 10 лет тюремного заключения, в настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщалось ранее, накануне под Одессой автобус с работниками ОПЗ попал в аварию с участием грузовика. В результате происшествия по меньшей мере двенадцать человек получили травмы разной степени тяжести.