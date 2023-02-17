Пьяный мотоциклист сбил 5-летнюю девочку: виновник смертельного ДТП получил серьезный срок

До этого водитель уже 10 раз получал протокол за нарушение ПДД.

В Ровенской области осудили водителя, который пьяным сбил 5-летнюю девочку. Трагедия произошла в прошлом году в селе Константиновка в Ровенской области. Отметим, что похожий ужасный случай случился еще и в Киевской области через несколько месяцев.

Трагедия произошла вечером в августе прошлого года. 27-летний водитель мотоцикла "Tekken" в селе Константиновка наехал на 5-летнюю местную жительницу. Ребенок ехал на велосипеде в попутном направлении по краю дороги, сообщает полиция области.

От полученных травм девочка погибла на месте. Кормчий находился в состоянии алкогольного опьянения: 3,5 промилле. Его задержали и поместили в СИЗО, где он сидит до сих пор. Ранее мужчина уже 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Суд назначил ему 8 лет за решеткой. Также злоумышленник не сможет управлять транспортными средствами 10 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, в Полтавской области водитель 2005 года рождения без прав сбил ребенка. А на сына чемпиона мира по боксу наехал мужчина на самокате. Событие случилось в Броварах, и спортсмен разыскивает виновника.