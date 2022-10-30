На Полтавщине юный "шумахер" без прав сбил ребенка (фото с места)

9-летнего мальчика с места аварии увезли в больницу

Вечером в субботу, 29 октября, в Пирятине Полтавской области несовершеннолетний сбил ребенка, в результате чего тот попал в больницу.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел около 17:45 на улице Цибаня в Пирятине.

Пирятин на карте Украине

Виновником происшествия стал водитель легковушки Geely 2005 года рождения, — в 2022 году ему должно исполниться всего 17 лет, в то время как водительские права категории "В" в Украине выдают только совершеннолетним. Так, очевидно, что он ехал без прав.

Водитель совершил наезд на 9-летнего мальчика, в результате чего ребенка пришлось госпитализировать в Лубенскую больницу интенсивного лечения.

Фото с места аварии в Пирятине 29.10.2022

По факту инцидента в Единый реестр досудебных расследований внесли ведомости по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, что повлекло телесные повреждения средней тяжести).

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства и причины аварии.

Как сообщал "Телеграф", ранее в центре Киева столкнулись три авто, в результате чего пострадали четыре человека, в числе которых и ребенок.