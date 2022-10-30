На Полтавщині юний "шумахер" без прав збив дитину (фото з місця)

9-річного хлопчика з місця аварії відвезли до лікарні

Увечері в суботу, 29 жовтня, у Пирятині Полтавської області неповнолітній збив дитину, внаслідок чого та потрапила до лікарні.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

Зазначається, що інцидент стався близько 17.45 на вулиці Цибаня в Пирятині.

Пирятин на карті України

Винуватцем пригоди став водій легковика Geely 2005 року народження, — у 2022 році йому має виповнитись лише 17 років, тоді як права водія категорії "В" в Україні видають тільки повнолітнім. Так, очевидно, що він їхав без прав.

Водій скоїв наїзд на 9-річного хлопчика, внаслідок чого дитину довелося госпіталізувати до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Фото з місця аварії у Пирятині 29.10.2022

За фактом інциденту до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ознаками вчинення кримінального злочину, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу (порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Наразі поліція встановлює всі обставини та причини аварії.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в центрі Києва зіткнулися три авто, внаслідок чого постраждали чотири особи, серед яких і дитина.