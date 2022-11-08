"HIMARS, на тебе чекають": прогрес у відновленні Кримського мосту насмішив українців (відео)

Багато користувачів мережі закликають до скандальної переправи міфічне "Бавовнятко"

У вівторок, 8 жовтня, виповнюється місяць із масштабного вибуху та пожежі на Кримському мосту. Росіяни майже відразу ж взялися за його відновлення, і ось через чотири тижні ремонтні роботи дійшли до транспортування першої масивної конструкції, якою хочуть замінити пошкоджений проліт переправи. Звичайно ж, така подія не змогла пройти непомічена користувачами соцмереж, тим паче українськими.

Відео з Кримського мосту опублікувало агентство "ТАРС", повідомляє "Телеграф". Як зазначають російські пропагандисти, металева конструкція, яка прибула до переправи, важить понад три тисячі тонн.

Новий проліт був доставлений вже у зібраному вигляді, його залишається лише правильно встановити на місце. Перед цим робітники провели гідроізоляцію окремих елементів, а також подбали про антикорозійний захист. Проводилося і встановлення додаткових конструкцій для оглядових ходів.

Ремонт Кримського мосту

Виглядає привезена "махіна" досить переконливо — відповідно до своєї ваги. Втім, для українців така подія — чергова нагода для заклику до нової "бавовни". Чимало користувачів мережі вважають, що Кримський міст занадто довго залишається без додаткових пошкоджень, а тому ЗСУ настав час нагадати окупантам про те, що їх дні вже злічені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що пошкодження Керченського мосту можуть бути набагато серйознішими, ніж намагаються уявити росіяни. Це, до речі, значно впливає на забезпечення військ противника на південному напрямку, адже надто великі вантажі зараз не пропускаються цією переправою до Криму.