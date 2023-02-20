На любимом путиным Крымском мосту произошло смертельное ДТП (фото и видео)

Три человека погибли, один получил серьезные травмы

Утром 20 февраля на Крымском мосту, который оккупанты с трудом восстановили после взрыва, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии есть погибшие.

Информация об этом появилась в российских пабликах в соцсетях. Сообщается, что на 149-м километре дорогу не поделили два легковых автомобиля. На фотографиях с места ДТП видно, что из-за лобового столкновения передняя часть машин сильно изувечена.

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В другом российском паблике передают, что после инцидента движение на мосту на некоторое время было перекрыто. Уже спустя час движение вновь возобновили. На данный момент известно, что в результате автомобильной аварии погибли три человека. Еще один человек получил различные травмы. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

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"Произошло лобовое столкновение. Водитель ВАЗ ехал в сторону Кубани, выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Starex, после чего с ним столкнулось еще одно авто. Погибли водитель и два пассажира ВАЗ — 24-летняя девушка и 32-летний мужчина", — сообщает российский паблик, ссылаясь на информацию от МВД.

Стоит отметить, что Крымский мост, который соединяет оккупированный полуостров с территорией российской федерации, занимает особое место в путинской пропаганде. После случившегося на нем взрыва, путин обвинил в подрыве "украинские спецслужбы". россия в свою очередь стала угрожать якобы "необратимыми последствиями", если след Украины подтвердится в этом происшествии. К слову, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказал свое мнение о случившемся на мосту и заявил, что тот самый взрыв — это результат внутренних разборок между российскими силовиками.