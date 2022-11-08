"HIMARS, тебя ждут": прогресс в восстановлении Крымского моста насмешил украинцев (видео)

Многие пользователи сети призывают к скандальной переправе мифическое "Бавовнятко"

Во вторник, 8 октября, исполняется месяц с масштабного взрыва и пожара на Крымском мосту. Россияне почти сразу же взялись за его восстановление, и вот, спустя четыре недели, ремонтные работы дошли до транспортировки первой массивной конструкции, которой хотят заменить поврежденный пролет переправы. Конечно же, такое событие не смогло пройти незамеченное пользователями соцсетей, тем более украинских.

Видео с Крымского моста опубликовало агентство "ТАСС", передает "Телеграф". Как отмечают российские пропагандисты, металлическая конструкция, прибывшая к переправе, весит более трех тысяч тонн.

Новенький пролет был доставлен уже в собранном виде, его остается лишь правильно водрузить на место. Перед этим рабочие провели гидроизоляцию отдельных элементов, а также позаботились об антикоррозионной защите. Проводилась и установка дополнительных конструкций для смотровых ходов.

Ремонт Крымского моста

Выглядит прибывшая махина весьма внушительно — соответственно своему весу. Впрочем, для украинцев такое событие — очередной повод для призыва новой "бавовны". Многие пользователи сети считают, что Крымский мост слишком долго остается без дополнительных повреждений, а поэтому ВСУ пора бы напомнить оккупантам о том, что их дни сочтены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что повреждения Керченского моста могут быть намного серьезнее, чем то пытаются представить россияне. Это, к слову, значительно влияет на обеспечение войск противника на южном направлении, ведь слишком большие грузы сейчас не пропускаются по этой переправе в Крым.