Серия землетрясений в мире: сейсмолог рассказал, что происходит с Землей

Переживать из-за усиления землетрясений в мире не стоит

В начале февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение, которое унесло жизни более 41 тысячи человек из-за чего многие люди в мире начали опасаться, что с миром происходит что-то не то. Однако ученые заверяют, что это не так.

Как рассказал директор Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера в эфире марафона единых новостей, тектоническая активность Земли остается такой же, какой она была и раньше.

"Мир трясет точно так же, как трясло раньше и об этом можно посмотреть в каталогах землетрясений, которые происходят на нашей планете", — сказал он.

По его словам, об ухудшении ситуации с подземными толчками говорить не стоит, поскольку она остается прежней. Мало того, землетрясения регулярно происходят и в Украине, однако их в основном фиксируют сейсмические станции. И лишь в редких ситуациях они достигают необходимой силы, чтобы их смогли почувствовать люди или домашние животные.

Напомним, 27 февраля в Украине было зафиксировано сразу два землетрясения. Первое из них магнитудой в 3,3 балла произошло на Закарпатье, а второе силой до 3 баллов — в Крыму.