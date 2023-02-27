Землетрясение уже в Украине: что известно о подземных толчках на Закарпатье

В жилых постройках подземные колебания были достаточно ощутимыми

Пока мировое сообщество пытается оправиться от мощного стихийного бедствия, недавно произошедшего в Турции, подземные толчки дошли и до Украины. В частности, в Закарпатье, в районе села Большая Добронь, зафиксированы колебания магнитудой 3,3 (по шкале Рихтера).

На карте отмечен район эпицентра землетрясения в Закарпатье

Как сообщили на официальной странице Главного центра специального контроля в Facebook, землетрясение произошло в 03:15 ночи на глубине двух метров от поверхности земли. Предварительно землетрясение угрозы населению не несет, хотя и классифицируется как сильно ощутимое.

Также отмечается, что под открытым небом толчки для граждан были не сильно заметными, однако внутри зданий и в автомобилях землетрясение чувствовалось достаточно хорошо: в помещениях дрожала мебель, раскачивались люстры, скрипел пол и стены.

Соответствующую информацию в соцсетях подтвердили и жители Закарпатской области:

Стоит добавить, что последний раз землетрясение подобной силы было зафиксировано на Закарпатье 3 января 2023 года. Подземные толчки с магнитудой 3,8 на глубине 6 км ощущались примерно в 15 населенных пунктах региона.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно в Турции, вблизи границы с Сирией, зафиксировали еще одно землетрясение. Подземные колебания магнитудой 6,4 и 5,8 балла произошли с интервалом в три минуты.