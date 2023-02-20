Турцию вновь трясет: на юге страны произошли сразу два сильных землетрясения

Известно о том, что землетрясение привело к дополнительным разрушениям

Не прошло и месяца после разрушительного землетрясения в Турции, как на юге страны вновь были зафиксированы мощные подземные толчки.

Как информирует Hurriyet, сразу два землетрясения магнитудой в 6,4 и 5,8 балла произошли с интервалом в три минуты в южной провинции Хатай, что возле границы с Сирией.

Согласно данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, эпицентр первого землетрясения зафиксирован в муниципалитете Дефне на глубине 16,74 км. Второе случилось в соседнем Самандаге на глубине 7 километров.

Толчки были достаточно сильными, чтобы привести к дополнительным разрушениям и вызвать панику у местных жителей.

Информации о пострадавших не поступало.

При этом в местных СМИ появилась информация, что по всей провинции произошли отключения света. На месте уже работают спасателей, людей выводят на улицы.

Как сообщалось ранее, разрушительное землетрясение произошло в Турции и Сирии 6 февраля, вследствие чего множество жилых зданий было разрушено. Согласно последним данным в Турции погибли более 41 тысячи человек, еще о почти 6 тысячах жертв сообщалось в Сирии.

Разборы завалов продолжаются по сей день, иногда из-под обломков даже удается вытащить чудом уцелевших людей.