Туреччину знову трясе: на півдні країни сталися одразу два сильні землетруси

Відомо про те, що землетрус призвів до додаткових руйнувань

Не минуло й місяця після руйнівного землетрусу в Туреччині, як на півдні країни знову було зафіксовано потужні підземні поштовхи.

Як повідомляє Hurriyet, відразу два землетруси магнітудою в 6,4 і 5,8 бала сталися з інтервалом у три хвилини у південній провінції Хатай, що біля кордону із Сирією.

За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій, епіцентр першого землетрусу зафіксовано у муніципалітеті Дефне на глибині 16,74 км. Друге трапилося у сусідньому Самандазі на глибині 7 кілометрів.

Поштовхи були досить сильними, щоб призвести до додаткових руйнувань та викликати паніку у місцевих мешканців.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

При цьому у місцевих ЗМІ з’явилася інформація, що по всій провінції відбулося відключення світла. На місці вже працюють рятувальники, людей виводять на вулиці.

Як повідомлялося раніше, руйнівний землетрус стався в Туреччині та Сирії 6 лютого, внаслідок чого безліч житлових будинків було зруйновано. Згідно з останніми даними в Туреччині загинули понад 41 тисяча людей, ще про майже 6 тисяч жертв повідомлялося в Сирії.

Розбори завалів продовжуються до цього дня, іноді з-під уламків навіть вдається витягнути чудом уцілілих людей.